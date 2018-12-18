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вторник, 18 декабря 2018 18:21

$200 млн инвестируют европейские партнеры в добычу газа в Украине
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Европейские инвесторы и партнеры Украины готовы вложить сотни миллионов долларов в разработку украинских месторождений нефти и газа. Это поможет Украине избавиться от энергозависимости от России. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Украине Радек Матула во время конференции в Киеве 18 декабря 2018 года.

"Чехи и словаки доказали, что являемся надежными партнерами Украины в Европе. Еще в 2014 году компания начала осуществлять реверсные поставки природного газа из ЕС в Украину. Более четырех лет мы поддерживаем курс украинского правительства на увеличение собственной добычи газа для достижения энергетической независимости вашей страны и готовы способствовать привлечению надежных европейских инвесторов среди крупнейших нефтегазодобывающих компаний", - говорит Радек Матула.

Украинское правительство предложило иностранным и отечественным партнерам более 40 участков на следующий год для инвестирования. Общая площадь объектов составляет почти 20 квадратных километров на суше. Также сегодня утверждены комплексные условия для участия в Юзовском проекте на основе соглашения о разделе продукции.

"Международный холдинг ЕНР заинтересован провести разведку и комплексное геологическое изучение участка, чтобы в следующем году начать работу по добыче природного газа на Юзовской площади. Гарантированные инвестиции в этот проект со стороны инвесторов ЭРН составят почти 200 миллионов долларов в течение первых пяти лет", - говорит во время конференции Роберт Бундил, проект-менеджер холдинга ЭРН и член правления компании Nafta.

Автор: Сергей Харченко
  200 миллионов долларов инвестируют европейские партнеры в добычу газа в Украине
200 миллионов долларов инвестируют европейские партнеры в добычу газа в Украине

Техническим оператором, который будет отвечать за организацию и выполнение работ по поиску и добыче газа, станет дочерняя компания Nafta, которая с 2013 года успешно работает в западном регионе Украины. Проект поиска и добычи газа на Юзовской площади имеет стратегическое значение для Украины. По наименьшим подсчетам, добыча составит 1 млрд куб. м газа в год, при оптимистических расчетах может достичь 6-7 млрд куб. м природного газа в год.

Автор: Сергей Харченко
  200 миллионов долларов инвестируют европейские партнеры в добычу газа в Украине
200 миллионов долларов инвестируют европейские партнеры в добычу газа в Украине

"Компания Nafta готова взять обязательства по бурению как минимум 15 новых скважин, также рассматривается вариант капитального ремонта уже имеющихся. Увеличение собственной добычи газа уменьшит валютное нагрузку на бюджет Украины, увеличит налоговые поступления и создаст новые рабочие места в газодобывающей и смежных отраслях. Предварительно планируется, что 80% вновь созданных рабочих мест займут украинцы", - заявил Любомир Копчик, директор представительства Nafta в Украине.

Автор: Сергей Харченко
  200 миллионов долларов инвестируют европейские партнеры в добычу газа в Украине
200 миллионов долларов инвестируют европейские партнеры в добычу газа в Украине

Промышленно-энергетический холдинг ЭРН является крупнейшей вертикально интегрированной группой в Центральной Европе, которой подчиняются более 50 компаний в нескольких странах. Дочерняя нефтегазодобывающая компания Nafta является лидером в области исследования и добычи углеводородов в Словакии уже более 100 лет. Nafta совместно с американской компанией Club Energy Inc. с 2016 года реализует проект поиска и добычи газа в Закарпатской области.

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