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Зона ООС: за сутки девять обстрелов, один военный ранен

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Зона ООС: за сутки девять обстрелов, один военный ранен
На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: Корреспондент

С начала суток 16 июня боевики незаконных вооруженных группировок обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В связи с обстрелами ранен один военный ВСУ.

Боевики применяли крупнокалиберные пулеметы, противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции ВСУ частности вблизи Водяного, Пикуза, Новотроицкого, Лебединского, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Крымское, по направлению Донецкий - из стрелкового оружия; Новотошковское, по направлению населенного пункта Донецкий - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине Южного, по направлению шахта имени Гагарина - автоматические гранатометы и стрелковое оружие", - уточняют в штабе.

Боевики, в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстреле оккупированных территорий.

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Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

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