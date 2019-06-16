Зона ООС: за сутки девять обстрелов, один военный ранен

На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: Корреспондент

С начала суток 16 июня боевики незаконных вооруженных группировок обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В связи с обстрелами ранен один военный ВСУ.

Боевики применяли крупнокалиберные пулеметы, противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции ВСУ частности вблизи Водяного, Пикуза, Новотроицкого, Лебединского, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Крымское, по направлению Донецкий - из стрелкового оружия; Новотошковское, по направлению населенного пункта Донецкий - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине Южного, по направлению шахта имени Гагарина - автоматические гранатометы и стрелковое оружие", - уточняют в штабе.

Боевики, в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстреле оккупированных территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донбасс обстреляли из пулеметов, есть раненый

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".