Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина

На Луганщине во время обстрела позиций украинских защитников российскими оккупантами погиб солдат Алексей Лисин.

Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

"Вечером 28 апреля, когда Алексей находился на боевом посту, его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда", – говорится в сообщении.

Боец родом из села Горькое на Гуляйпольщине Запорожской области. Родился 30 марта 1990 года – почти ровесник государства, за которое погиб.

Фото: Facebook/93 ОМБр "Холодний Яр"

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Алексей присоединился к бригаде в прошлом году во время обороны Авдеевского направления на Донетчине. До армии работал дальнобойщиком в Днепре, где жил с родителями. Потерял обоих и дом в пожаре.

"Поэтому больше всего мечтал после возвращения с войны восстановить родительский дом".

У Алексея остались старенькая бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, 12-летняя дочь от первого брака Лида и любимая девушка Лиля, с которой они хотели пожениться.

29 апреля российские оккупанты в который раз нарушили мирные договоренности и обстреляли украинские позиции у Новомихайловки.Один украинский защитник получил боевое травмирование.