Обострение на фронте: оккупанты ранили украинского воина

Оккупанты ранили украинского воина. Фото: Facebook/ООС

29 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили мирные договоренности и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Новомихайловка.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

"В результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Он был доставлен в медицинское учреждение, ему оперативно была оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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В ответ украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

28 апреля вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью.