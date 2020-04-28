На Донбассе погиб украинский военный

В Луганской области погиб военный. Фото: censor.net

28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине.

Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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"Несмотря на поминальные дни, враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по нашим защитникам из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотое", - говорится в сообщении.

Украинская разведка заявила о том, что боевики, подконтрольные РФ, готовят на фронте провокации на майские праздники. По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях.