Жителям ДНР и ЛНР проведут газ

Жителям ОРДЛО предоставлять газ. Фото: FinBalance

Кабмин обязал Нафтогаз поставлять газ для оккупированных территорий Донбасса.

Согласно постановлению №875 будут поставлять "голубое топливо" без учета в минимальном уровне расчета задолженности за потребленный ресурс.

Для всего остального населения Украины цена на природный газ вырастет на 20%.

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"Это позволит обеспечить поставки природного газа теплоснабжающим предприятиям, расположенным на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме. И будет способствовать устойчивому прохождению отопительного периода", - отметили в КМУ.

Согласно постановлению, Донецкая и Луганская областные администрации должны составить перечни тепловиков, которые задолжали им с 2014-го.

Боевики ДНР осудили журналиста Станислава Асеева к 15 годам тюрьмы. По мнению пророссийских захватчиков, Асеев был разведчиком и шпионил за оккупантами в пользу СБУ, пишут террористические СМИ.