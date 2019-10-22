Боевики объявили приговор украинскому журналисту Асееву

Боевики осудили украинского журналиста. Фото: Громадське

Боевики ДНР осудили журналиста Станислава Асеева на 15 лет тюрьмы.

По мнению пророссийских захватчиков Станислав был разведчиком и шпионил за оккупантами в пользу СБУ, пишут террористические СМИ.

Боевики утверждают, что Асеев вел разведку мест дислокации террористов так называемой "Народной милиции ДНР" и передавал данные представителям Службы безопасности Украины.

Также преступники заявляют, что журналист вербовал граждан Украины для сбора и передачи сведений военного и иного характера.

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Станислав Асеев находится в плену российских боевиков с 2017-го года.