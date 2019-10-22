Боевику не удалось "валять дурака" в зале суда. Фото: Главком

Артемовский городской районный суд Донецкой области приговорил к 10 годам лишения свободы и конфискации имущества командира боевой машины "Град" терористической бригады "Кальмиус" 28-летнего Максима Азаренкова.

В июне 2014-го года он добровольно вступил в ряды боевиков ДНР, говорится в материалах дела.

Мужчину причислили к так называемой отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" (в / ч 08802) "министерства обороны" ДНР ". Ему выдали форму, автомат Калашникова и боеприпасы.

"10 июня 2015 Азаренков добровольно уволился из незаконного вооруженного формирования" ДНР ". А 17 февраля 2019 его задержали военнослужащие ВСУ вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В суде боевик не признал своей вины. Сказал, что не участвовал в вооруженных формированиях ДЛНР.

"При этом он заявил, что в течение 2014-2015 годов служил в донецкой бригаде" Кальмиус "на должностях командира боевой машины и машины залпового огня, получал заработную плату в размере 15 тыс. Рублей, участия в боевых действиях не участвовал. После увольнения со службы работал на шахте, затем жил за счет случайных заработков ", - говорится в сообщении.

Его заявления суд воспринял как попытку избежать наказания.

Россия прекратит огонь только в случае, когда Украина согласится на его условия. "Русские выведут свои войска и прекратят огонь, если мы амнистируем боевиков и проведем выборы с изменением нашей Конституции", - говорит в комментарии Gazeta.ua военный эксперт Олег Жданов.