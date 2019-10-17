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пятница, 18 октября 2019 18:30

Необходимо признать Россию второй стороной конфликта - Жданов

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Необходимо признать Россию второй стороной конфликта - Жданов
На Донбассе воюют российские регулярные войска, в составе которых местные жители. Фото: Радио.Свобода

Россия прекратит огонь только в случае, когда Украина согласится на его условия.

"Русские выведут свои войска и прекратят огонь, если мы амнистируем боевиков и проведем выборы с изменением нашей Конституции", - говорит в комментарии Gazeta.ua военный эксперт Олег Жданов.

На Донбассе воюют российские регулярные войска, в составе которых местные жители.

"Есть люди, подписавшие контракт и приняли российскую присягу. Им в качестве награды предоставили паспорта граждан РФ. Это южный военный округ РФ. Эти корпуса входят в состав 8-й полевой армии со штабом в городе Ростов-на-Дону. Все оружие стоит в комнатах хранения оружия, техника - в парковых зонах. Им запрещено даже выходить в форме на улицу в форме, поскольку имеют иное произношение. Они действуют строго по приказу, на все выписываются письма, дается топливо. Они выходят на позиции обстреливают нас. И эти "мультяшные" герои - Пушилин и Пасечник даже не понимают кто, когда и где будет нас обстреливать. А так это огневое воздействие", - говорит он.

Требование расформирования ДНР и ЛНР была вполне правильная.

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"Это надо было сделать еще в 2014 году, когда был первый Минск. Это вполне справедливое требование. Если говорим, то с российской стороной. По рычаги давления, то надо признать Россию второй стороной конфликта", - добавляет Олег Жданов.

Ранее украинская сторона отметила, что выполнение политической части Минских договоренностей возможно лишь при условии роспуска террористических организаций ЛНР и ДНР. А также полного прекращения огня и вывода из Украины российской армии.

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