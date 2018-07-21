Жители Торецка ярко отпраздновали годовщину освобождения от боевиков

В Торецку Донецкой области провели яркую акцию в честь годовщины освобождения города от боевиков.

Люди запустили на воздушных шариках в небо украинский флаг. Соответствующие фото опубликовали на странице "Иисус Навин" в Twitter.

"Присутствовал только что при запуске флага в честь дня освобождения Торецкая. С развилки, где памятник", - прокомментировал автор.

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Служба безопасности Украины задержала диверсанта ДНР, который пытался взорвать грузовой поезд с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Злоумышленника обнаружили на железнодорожной станции "Основа" в Харькове.