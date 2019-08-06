Жители "серой зоны" получат гумпомощь на $1 миллион

На Донбасс прибудет гуманитарная помощь от ООН. Фото: journalist.today

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предоставит жителям 52 населенных пунктов вдоль линии разграничения гуманитарную помощь общим объемом в 1 млн долларов. А также научит жителей Донбасса грамотно ею распорядиться.

Люди получат, в частности, цыплят и корм для животных, информирует новостная служба ООН.

"Не имея средств к существованию, люди вынуждены покупать продукты питания в долг, не могут обратиться к врачу, некоторые в отчаянии начинает попрошайничать", - отметили в организации.

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) напоминает, что многие семьи в "серой зоне" остались без источников существования. Крестьяне не могут обрабатывать поля, усеянные минами.

Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация НАТО. Эксперты в области стратегических коммуникаций изучали опыт ВСУ. Особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил. Экспертов также заинтересовали шаги по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказания эффективной медицинской помощи населению в прифронтовых районах, обеспечение мер досуга и культуры и создание соответствующих условий для отдыха детей.