Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"

На территории оккупированного Донбасса появились объявления о переоформлении украинских пенсий.

Таким образом россияне призывают "порвать экономику Украины", сообщает "Миротворец".

Жителям ОРДЛО предлагают сопровождение в процедуре получения пенсии.

Автор: Миротворец Жители ОРДЛО собрались "порвать" экономику Украины

Объявления начали появляться после заявления советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохи о выплате пенсий жителям ОРДЛО без верификаций.

"Мы без комментариев. А Сивохо с Зеленским имеют прокомментировать свою политику управления нашим налогами", - написали в "Миротворцы".

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Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, который должен позволить выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса без статуса переселенца. Законопроект 2083-д о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса зарегистрировали на сайте парламента.