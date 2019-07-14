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воскресенье, 14 июля 2019 13:01

Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
6

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Обстреляли жилые кварталы Марьинки
Фото: пресс-центр ООС
Обстреляли жилые кварталы Марьинки
Обстреляли жилые кварталы Марьинки
Обстреляли жилые кварталы Марьинки
Обстреляли жилые кварталы Марьинки

Боевики раз обстреляли жилые кварталы прифронтовой Марьинки в Донецкой области.

"11 июля, с 22:25 до 22:45 пророссийские войска из БМП-2 обстреляли указанный населенный пункт, в результате чего повреждены несколько домов. Установлено, что противник вел огонь по направлению поселка Трудовое", - сообщают в пресс-центре Операции соединенных сил.

Пострадавших не обнаружили. Наблюдательный группа украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения в менее четырех домах. В частности, на улицах Прокофьева 45, Новая 3 и Заводская 12 зафиксировано повреждение стен, окон и крыши. На Шевченко 48, замечено поврежден забор. Военные говорят, что все повреждения возникли в результате попадания 30-мм снарядов.

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Противники нарушают все нормы международного гуманитарного права и существующие договоренности.

15 раз оккупанты нарушили режим прекращения огня 13 июля. Ранили 2 украинских защитников.

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14
июля

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