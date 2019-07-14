Враг ранил двух украинских военнослужащих

15 раз оккупанты нарушили режим прекращения огня 13 июля. Ранили 2 украинских защитников. Боевики четыре раза использовали запрещено минского соглашениями вооружения - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

10 раз обстреляли позиции Объединенных сил оперативно-тактической группировки "Восток": в районе Широкино, Дослидного, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецка, Песок и Авдеевки, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

5 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Зайцева, Новоалександровки и Новолуганского.

Зона ООС в сутки 13 июля

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, что не запрещено минского договоренностями. Один из врагов ранили по данным разведки.

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С начала суток 14 июля враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: в районе Широкино, Крымского и Зайцевого.

За прошедшие сутки тоже ранили двух военных. Применили запрещено вооружение 24 раза.