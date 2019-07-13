Оккупанты ранили 2 украинских защитников

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Фото: mil.gov.ua

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. 13 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 15 раз обстреляли позиции ОС: вблизи Лебединского, Новотроицкого, Водяного, окрестности Павлополь и Новомихайловки, в районе Березовой, вблизи Авдеевки, Песков и Марьинки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 9 раз: вблизи Зайцева, Майского, Новолуганского, Новоалександровки, Попасной, окрестностях Золотого-4, у Светлодарска.

По данным разведки, 12 июля одного оккупанта уничтожили и троих ранили.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: у Широкино - из стрелкового оружия, около Авдеевки - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в отчете.

В зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб 29-летний Владимир Салитра.