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пятница, 14 июня 2019 17:22

"Перемирие с Россией ничего не стоит" - показали инсталляцию боев в Луганском аэропорту
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Школьники подарили львовским десантникам инсталляцию боя за Луганский аэропорт
Фото: Валерий Шмаков
Школьники подарили львовским десантникам инсталляцию боя за Луганский аэропорт
Школьники подарили львовским десантникам инсталляцию боя за Луганский аэропорт
Школьники подарили львовским десантникам инсталляцию боя за Луганский аэропорт
Школьники подарили львовским десантникам инсталляцию боя за Луганский аэропорт

Школьники Львовского художественного лицея подарили десантникам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады инсталляцию бою за Луганский аэропорт. Ее ученики 8-10 классов готовили почти месяц.

"Идея сделать такую ​​инсталляцию зародилась еще 2 месяца назад. До этого мы уже делали инсталляции с Майдана и из Донецкого аэропорта. Решили, что нужно сделать еще и Луганский, и подарить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Инсталляцию будут хранить в Комнате боевой славы, - говорит волонтер, психолог Светлана Булка. - Начали ее делать где-то в середине мая. Использовали материалы, что покупали за свой счет. Консультировались с военными, которые были там. Пытались воспроизвести по фотографиям, которые они привезли с собой".

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"Инсталляцию дети выполнили максимально точно, - говорит подполковник Владимир Любавин. Служит в ВСУ с 1997-го. - Был в Луганском аэропорту во время ожесточенных боев в 2014-м. Поразила преданность украинских военнослужащих своему делу. Месяцами они стояли на посту, выполняли обязанности под палящим солнцем в состоянии переутомления, в моменты, когда даже еды было мало. Самым большим страхом там была смерть подчиненных. Когда умирает твой солдат, - большая беда. На мой взгляд, сейчас в ООС нет напряжения, которое было тогда. Но нельзя расслабляться с таким соседом, как Российская Федерация. Ибо любое перемирие с ними не стоит ничего. Оно всегда перерастает в наступательную операцию. Но мы победим. Мы всегда побеждаем".

Во время презентации командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Владимир Шворак поблагодарил лицеистов и наградил их дипломами и памятными грамотами.

Военные Королевской бригады близ города Марьинка Донецкой области недавно продвинулись вперед более чем на километр. Армейцы закрепились на новых позициях у самого Донецка. Теперь к оккупированному областному центру и пгт Александровка каких-то 100-250 м. На освобожденной украинской земле побывал корреспондент Gazeta.ua.

Автор: Текст: Анна-Лилия КОКОРА. Фото: Валерий ШМАКОВ
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Дата
14
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