"Перемирие с Россией ничего не стоит" - показали инсталляцию боев в Луганском аэропорту

Фото: Валерий Шмаков

Школьники Львовского художественного лицея подарили десантникам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады инсталляцию бою за Луганский аэропорт. Ее ученики 8-10 классов готовили почти месяц.

"Идея сделать такую ​​инсталляцию зародилась еще 2 месяца назад. До этого мы уже делали инсталляции с Майдана и из Донецкого аэропорта. Решили, что нужно сделать еще и Луганский, и подарить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Инсталляцию будут хранить в Комнате боевой славы, - говорит волонтер, психолог Светлана Булка. - Начали ее делать где-то в середине мая. Использовали материалы, что покупали за свой счет. Консультировались с военными, которые были там. Пытались воспроизвести по фотографиям, которые они привезли с собой".

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"Инсталляцию дети выполнили максимально точно, - говорит подполковник Владимир Любавин. Служит в ВСУ с 1997-го. - Был в Луганском аэропорту во время ожесточенных боев в 2014-м. Поразила преданность украинских военнослужащих своему делу. Месяцами они стояли на посту, выполняли обязанности под палящим солнцем в состоянии переутомления, в моменты, когда даже еды было мало. Самым большим страхом там была смерть подчиненных. Когда умирает твой солдат, - большая беда. На мой взгляд, сейчас в ООС нет напряжения, которое было тогда. Но нельзя расслабляться с таким соседом, как Российская Федерация. Ибо любое перемирие с ними не стоит ничего. Оно всегда перерастает в наступательную операцию. Но мы победим. Мы всегда побеждаем".

Во время презентации командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Владимир Шворак поблагодарил лицеистов и наградил их дипломами и памятными грамотами.

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