Жил, мечтал, но судьба распорядилась иначе" - умер 39-летний солдат

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 3196
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6480
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 65039
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1152
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1467
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2385
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 801
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 414
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6508
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8172
Фото
Все фото
12
13
14
5
16
Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Показали, во что превратили автовокзал в Донецке
Показали, во что превратили автовокзал в Донецке
Один выстрел - одна цель: как военные выслеживают российских снайперов
Один выстрел - одна цель: как военные выслеживают российских снайперов
Сила и мощь: опубликовали захватывающие фото боевой техники ВСУ
Сила и мощь: опубликовали захватывающие фото боевой техники ВСУ
Видео
Все видео
Полиция задержала наемника боевиков
Полиция задержала наемника боевиков
На передовой бойцы будут питаться по-новом
На передовой бойцы будут питаться по-новом
Работа "Азова" на нуле: минометы отряда уничтожили вражеские гаубицы
Работа "Азова" на нуле: минометы отряда уничтожили вражеские гаубицы
Украинские военные уничтожили грузовик боевиков
Украинские военные уничтожили грузовик боевиков
Суд может выпустить на свободу сепаратиста, который убил 19 украинских солдат
Суд может выпустить на свободу сепаратиста, который убил 19 украинских солдат
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 468
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 846
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1827
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9756
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1359
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 1395
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
понедельник, 20 мая 2019 11:28

Жил, мечтал, но судьба распорядилась иначе" - умер 39-летний солдат

  Комментировать

В Днепре, в больнице им. Мечникова умер младший сержант Андрей Федоров 39 лет.

Причиной смерти стал тромб, пишет пресс-служба 93-я ОМБр Холодный Яр у Facebook..

"8 мая днем ​​из-за тромба в легочной артерии Андрей упал и получил сильную травму головы. С помощью санавиации его в состоянии комы направили в Авдеевский центральную больницу, а оттуда - в больницу им. Мечникова. 11 дней врачи боролись за жизнь нашего собрата. Лечение осложняло ряд серьезных сердечно-сосудистых болезней. К большому сожалению, спасти Андрея не удалось ", - рассказали в бригаде.

Боец жил в поселке Соленое Сичеславской области.

В марте 2016-го подписал контракт, был командиром отделения во взводе материального обеспечения одного из батальонов.

Автор: 93-тя ОМБр Холодний Яр.
  Умер 39-летний младший сержант Андрей Федоров. Остались гражданская жена и 2-е детей.
Умер 39-летний младший сержант Андрей Федоров. Остались гражданская жена и 2-е детей.

"Любящий сын, брат, муж, отец, добрый, искренний, верный собрат. Жил, мечтал, строил планы на будущее, но судьба распорядилась иначе" - так написала о нем в Людмила Кулик в своем Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всыпали перца: бойцы уничтожили технику боевиков на целый батальон

Автор: 93-тя ОМБр Холодний Яр.
  Умер 39-летний младший сержант Андрей Федоров. Остались гражданская жена и 2-е детей.
Умер 39-летний младший сержант Андрей Федоров. Остались гражданская жена и 2-е детей.

Боевые побратимы описывают его с положительной стороны.

"Любитель костра и песен, хороший человек", - вспоминает об Андрее сослуживец Александр Кравец.

У Андрея осталась гражданская жена, а также двое детей.

С бойцом попрощаются дома 20 мая 2019 в 13:00 по адресу г. Соленое, ул Зинченко 17/3.

В Донецкой области на КПВВ "Гнутово" привезли мужчину, который получил ранения во время бегства из блок-поста наемников РФ.

"18 мая 33-летний житель оккупированного Шахтерска следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время собеседования с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "работникам МГБ", - сообщили в пресс-центре ООС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жил, мечтал, но судьба распорядилась иначе" - умер 39-летний солдат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 928345
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 67967
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 Просмотров: 34886
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 11935
Показали первый электромобиль Skoda
Показали первый электромобиль Skoda
3
 Просмотров: 9531
Донбасс
Всыпали перца: бойцы уничтожили технику боевиков на целый батальон
Всыпали перца: бойцы уничтожили технику боевиков на целый батальон Просмотров: 765
Марчук ушел с Минского процесса
Марчук ушел с Минского процесса Просмотров: 558
Стреляли на поражение - мужчина убежал с блокпоста боевиков
Стреляли на поражение - мужчина убежал с блокпоста боевиков Просмотров: 4725
Электронные пушки, спутники: показали ТОП военных изобретений Украины
Электронные пушки, спутники: показали ТОП военных изобретений Украины Просмотров: 1746
Полиция задержала наемника боевиков
Полиция задержала наемника боевиков
 Просмотров: 954
Больше всего комментируют
10
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
9
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
3
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Зеленский распускает Раду
Голосов: 35434
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua