Жил, мечтал, но судьба распорядилась иначе" - умер 39-летний солдат

В Днепре, в больнице им. Мечникова умер младший сержант Андрей Федоров 39 лет.
Причиной смерти стал тромб, пишет пресс-служба 93-я ОМБр Холодный Яр у Facebook..
"8 мая днем из-за тромба в легочной артерии Андрей упал и получил сильную травму головы. С помощью санавиации его в состоянии комы направили в Авдеевский центральную больницу, а оттуда - в больницу им. Мечникова. 11 дней врачи боролись за жизнь нашего собрата. Лечение осложняло ряд серьезных сердечно-сосудистых болезней. К большому сожалению, спасти Андрея не удалось ", - рассказали в бригаде.
Боец жил в поселке Соленое Сичеславской области.
В марте 2016-го подписал контракт, был командиром отделения во взводе материального обеспечения одного из батальонов.
"Любящий сын, брат, муж, отец, добрый, искренний, верный собрат. Жил, мечтал, строил планы на будущее, но судьба распорядилась иначе" - так написала о нем в Людмила Кулик в своем Facebook.
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Боевые побратимы описывают его с положительной стороны.
"Любитель костра и песен, хороший человек", - вспоминает об Андрее сослуживец Александр Кравец.
У Андрея осталась гражданская жена, а также двое детей.
С бойцом попрощаются дома 20 мая 2019 в 13:00 по адресу г. Соленое, ул Зинченко 17/3.
В Донецкой области на КПВВ "Гнутово" привезли мужчину, который получил ранения во время бегства из блок-поста наемников РФ.
"18 мая 33-летний житель оккупированного Шахтерска следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время собеседования с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "работникам МГБ", - сообщили в пресс-центре ООС.
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