Жил, мечтал, но судьба распорядилась иначе" - умер 39-летний солдат

В Днепре, в больнице им. Мечникова умер младший сержант Андрей Федоров 39 лет.

Причиной смерти стал тромб, пишет пресс-служба 93-я ОМБр Холодный Яр у Facebook..

"8 мая днем ​​из-за тромба в легочной артерии Андрей упал и получил сильную травму головы. С помощью санавиации его в состоянии комы направили в Авдеевский центральную больницу, а оттуда - в больницу им. Мечникова. 11 дней врачи боролись за жизнь нашего собрата. Лечение осложняло ряд серьезных сердечно-сосудистых болезней. К большому сожалению, спасти Андрея не удалось ", - рассказали в бригаде.

Боец жил в поселке Соленое Сичеславской области.

В марте 2016-го подписал контракт, был командиром отделения во взводе материального обеспечения одного из батальонов.

Автор: 93-тя ОМБр Холодний Яр. Умер 39-летний младший сержант Андрей Федоров. Остались гражданская жена и 2-е детей.

"Любящий сын, брат, муж, отец, добрый, искренний, верный собрат. Жил, мечтал, строил планы на будущее, но судьба распорядилась иначе" - так написала о нем в Людмила Кулик в своем Facebook.

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Автор: 93-тя ОМБр Холодний Яр. Умер 39-летний младший сержант Андрей Федоров. Остались гражданская жена и 2-е детей.

Боевые побратимы описывают его с положительной стороны.

"Любитель костра и песен, хороший человек", - вспоминает об Андрее сослуживец Александр Кравец.

У Андрея осталась гражданская жена, а также двое детей.

С бойцом попрощаются дома 20 мая 2019 в 13:00 по адресу г. Соленое, ул Зинченко 17/3.

В Донецкой области на КПВВ "Гнутово" привезли мужчину, который получил ранения во время бегства из блок-поста наемников РФ. "18 мая 33-летний житель оккупированного Шахтерска следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время собеседования с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "работникам МГБ", - сообщили в пресс-центре ООС.