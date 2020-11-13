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пятница, 13 ноября 2020 18:22

Жертва теракта в туалете побила адвоката российского боевика

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Жертва теракта в туалете побила адвоката российского боевика
Подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов является одним из подозреваемых в теракте в Донбассе. Фото: Донбасс - Украина

В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 произошло столкновение между адвокатом российского боевика Олега Пулатова Сабиной тен Дуссхате и родственницей погибшего.

Инциндент произошел в женском туалете, сообщил второй адвокат подозреваемого в сбивании самолета Будевейн ван Эйк, передает нидерландская газета Leeuwarder Courant.

Защита россиянина утверждает, что схватка возникла из-за якобы "чрезмерно оскорбительных" выражений, которые допускают прокуроры.

Тен Дуссхате не явилась на судебное заседание после драки.

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На этой неделе продолжился судебный процесс в Гааге по делу сбивания малазийского самолета МН17. Летом 2014-го россияне сбили его ракетой с комплекса "Бук" в небе над Донбассом. Погибло 298 человек.

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