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понедельник, 21 декабря 2020 20:32

Женщина сделала рекордное пожертвование на украинскую армию

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Женщина сделала рекордное пожертвование на украинскую армию
Львовянка передала $ 60 тыс. пожертвования. Фото: 0564

Львовянка Наталья передала шоумену Сергею Притуле $ 60 тыс. пожертвования на украинскую армию.

Она лично передала деньги наличными и попросила направить ее пожертвование на полезные приобретения, передает НВ.

"Госпожа Наталья сказала, что это ее сознательный и желаемый вклад в борьбу с врагом, и она счастлива, что может таким образом усилить нашу армию", - рассказал Притула.

Пожертвование в $60 тис. стало рекордной за время его волонтерской деятельности.

"Это не просто самая пожертвование, которую я, как волонтер, получал за все годы войны от жертвователей. Это не просто пожертвование эквивалентна 30% от всех средств, которые мной были собраны за 11 месяцев этого года", - пояснил шоумен.

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Средства потратили на квадрокоптер.

На Донбассе 20 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Водяного, Авдеевки, Павлополь, Песков, Каменки и Южного противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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