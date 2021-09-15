Жена погибшего разведчика стала офицером ВСУ

Жена погибшего украинского воина - разведчика 93-й бригады "Холодный Яр" Сергея Валаха - стала офицером Вооруженных сил Украины.

10 сентября младший лейтенант ВСУ Оксана Константинович получила военный билет, сообщили в пресс-службе 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Фото: facebook.com/oksana.vasilivna.1

Его лично вручил военный комиссар Соборного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Днепр подполковник Александр Вольников.

В сентябре 2021 года Оксана успешно закончила обучение на кафедре военной подготовки Днепровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна. С 2015-го проходила военную службу в составе девяносто третьего отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Ее муж, национальный герой Украины Сергей Валах, 20 марта 2019 года погиб во время выполнения боевого задания в зоне ООС. Неподалеку Авдеевки Донецкой области боевая разведывательная машина подорвалась на мине.

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Оксана тогда ждала ребенка. Вскоре родилась Богданка - именно так хотел назвать дочь Сергей. Женщина воспитывает двоих детей. Кроме Богданы, еще сына Артура, которому на днях исполнилось 19 лет.

Трагические события 2019-го повлияли на решение Оксаны: в том же году она осознанно выбрала профессию военного, чтобы стать офицером и служить Украине.

В 2016 году для женщин в украинской армии сделали доступными около 100 специальностей рядового, сержантского и старшинского состава, в том числе боевых: водитель, гранатометчик, командир разведгруппы или боевой машины пехоты, пулеметчик, снайпер. До тех пор официально могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров. В Вооруженных силах сегодня служат более 58 тыс. женщин.10% военнослужащих, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на Донбассе, - это женщины. За последние семь лет 10 тыс. женщин выполняли боевые задачи на фронте. 227 награждены высшими государственными наградами, 10 - посмертно.