Назвали количество женщин в ВСУ

227 женщин награждены высшими государственными наградами, к сожалению, 10 - посмертно, - Укринформ

58 тыс. женщин проходят службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом сказал заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время дискуссии на IV Украинском женском конгрессе, пишет Укринформ.

"В Вооруженных силах сегодня - 58 тысяч женщин. Со всем уважением, но во многих случаях это превышает численность отдельных вооруженных сил в отдельных европейских государствах. 10 процентов личного состава на Донбассе, выполняющие задачи в операции Объединенных сил, - это женщины. А вообще за последние 7 лет - это 10 тысяч, которые с честью выполняли боевые задачи. 227 женщин награждены высшими государственными наградами, 10 - посмертно", - рассказал Петренко.

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70% женщин занимают командные должности.

"Около 2 тысяч девушек поступили в высшие учебные заведения. Это будущие офицеры. Я убежден, успешны. У нас в Киеве, в лицее Богуна уже есть отдельное подразделение, где с 15 лет они овладевают не только среднее образование, но и то, что нужно для будущей военной карьеры", - отметил Петренко.

Действия российских оккупантов угрожают экологии полуострова Крым. Украина открыла 6 уголовных дел по 15 фактам загрязнения окружающей среды, незаконной добычи полезных ископаемых, об этом рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.