Россия задолжала $1 трлн за варварство в Крыму

В Украине нет оценки остатков природных ископаемых на полуострове. Фото: София Староконь

Действия российских оккупантов угрожают экологии полуострова Крым.

Украина открыла 6 уголовных дел, по 15 фактам загрязнения окружающей среды, незаконной добычи полезных ископаемых, об этом рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA.

"Здесь речь идет и о нарушении экологических норм при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив. Согласно выводам украинских ученых, это все грозит региональной экологической катастрофой", - говорит он.

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Из-за действий россиян Азовское море может превратиться в Черноморскую залив. Кроме того добычу песка ведет к уничтожению археологического наследия на территории оккупированного полуострова.

Россия уничтожает исторические объекты в Крыму. Стали нормой незаконные масштабные работы по так называемой реконструкции Ханского дворца или археологические раскопки на территории Генуэзской крепости.

Убытки, причиненные русскими Украине оценили в $1 трлн.

"Думаю, они уже намного больше, поскольку оккупация продолжается и преступления совершаются", - говорит Мамедов.

Во время незаконных раскопок на мысе Хрустальном в Севастополе обнаружили большую гончарную мастерскую IV-III в. до н. э. с печами для обжига и фрагментами керамики. "Самой значительной находкой последней недели стал большой керамический производственный комплекс. Археологи расчистили 4 печи размером 3 на 3 метра для обжига керамики. В двух круглых печах обжигали посуду и амфоры, а две квадратные, вероятно, использовали для обжига черепицы", - сообщила пресс-служба Института археологии РАН.