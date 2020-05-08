Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды

Боевики используют запрещенное оружие. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты обстреляли позиции украинских военных снарядами, запрещенными Женевской конвенцией.

В сюжете "Факты ICTV" украинские бойцы заявили, что не сомневаются в том, что по их позициям у Верхнеторецкого на Луганщине боевики ударили фосфорными снарядами.

"Когда доставали из земли обломки снарядов, которые разорвались, то руки сразу позеленели, а земля в воронке стала красной", – рассказали они.

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И добавили, что после вражеского обстрела земля в местах попадания снарядов горела более чем полсуток.

"Стреляли из двух пушек калибра 122 мм. Три снаряда легли в одном месте, три – в другом", – уточнили бойцы ВСУ и продемонстрировали обломки снарядов.

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