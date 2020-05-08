Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов

Украинская разведка зафиксировала факт установления минных полей на Донбассе. Фото: скриншот с видео

Наблюдатели инженерной разведки оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали факт установления неуправляемого минного поля оккупационными войсками РФ.

Соответствующее видео опубликовано на странице ОТУ в Facebook.

На нем зафиксирован факт нарушения Оттавской конвенции от 1999 года "О запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского заявили о плане Б для Донбасса

Ранее штаб ООС получил видео с военнослужащими вооруженных сил РФ на Донбассе, снятое непосредственно самими российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов

7 мая вооруженные формирования РФ 21 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляли украинские позиции из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.