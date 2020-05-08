На Донбассе резкое обострение. У ВСУ - 6 раненых, у боевиков - 7 трупов

Украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили Фото: facebook.com/93OMBr/

7 мая вооруженные формирования РФ 21 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляли украинские позиции из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток" противник вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Широкиного, Авдеевки, Тарамчука, Песков, Невельского. В районе ответственности группировки "Север" враг открывал огонь возле Новотошковского, Орехового, Крымского. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность, сообщили в штабе ООС.

От вражеских обстрелов 6 военнослужащих ОС получили ранения.

Украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Еще наши воины уничтожили военный грузовик противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

7 мая вооруженные формирования РФ, в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. По сообщению штаба ООС, против защитников Старогнатовки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.