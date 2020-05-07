Россияне обстреляли украинские позиции с беспилотника, есть раненый

7 мая вооруженные формирования РФ, в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.
По сообщению штаба ООС, против защитников Старогнатовки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение.
Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела один украинский защитник ранен.
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Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали надлежащую медицинскую помощь.
Украинские военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Украинские защитники ликвидировали двоих и вывели из строя троих боевиков.
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