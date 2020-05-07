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четверг, 07 мая 2020 07:37

Украинские защитники ликвидировали двух и вывели из строя троих боевиков

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Украинские защитники ликвидировали двух и вывели из строя троих боевиков
Наши военнослужащие прицельным огнем заставляли противника отказаться от обстрелов Фото: facebook.com/61opebr/

6 мая противник нарушил режим прекращения огня 8 раз. Вооруженные формирования РФ обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Основное количество обстрелов было в районе ответственности группировки "Восток": возле Авдеевки, Павлополя, Песков, Тарамчука, Каменки.

Наши военнослужащие прицельным огнем заставляли противника отказаться от обстрелов, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности группировки "Север", российские наемники вели огонь по защитникам возле Попасной.

Один наш военнослужащий был ранен.

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Украинские военные уничтожили 2 оккупантов, 3 ранили. Ситуация остается контролируемой.

6 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. По сообщению пресс-службы ООС, противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников у Павлополя Донецкой области. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил осколочное ранение.

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