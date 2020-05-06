Оккупанты ранили украинского защитника

6 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.
По сообщению пресс-службы ООС, противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников у Павлополя Донецкой области.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил осколочное ранение.
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Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.
"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались – украинские военнослужащие дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются", – уточняется в сообщении.
На Донбассе российско-оккупационные войска готовятся к проведению очередной ротации передовых подразделений.
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