Оккупанты ранили украинского защитника

На фронте украинский боец получил оскоолочное ранение. Фото: Facebook/Командування медичних сил ЗСУ

6 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

По сообщению пресс-службы ООС, противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников у Павлополя Донецкой области.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил осколочное ранение.

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Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались – украинские военнослужащие дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются", – уточняется в сообщении.

На Донбассе российско-оккупационные войска готовятся к проведению очередной ротации передовых подразделений.