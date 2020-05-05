Война на Донбассе: Россия отправляет на передовую очередную партию военных

Россия на Донбассе отправляет на передовую очередную партию военных. Фото: reuters.com

На Донбассе российско-оккупационные войска готовятся к проведению очередной ротации передовых подразделений.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на базе первых мотострелковых батальонов, соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК идет формирование тактических групп, которые предполагается направить на передовую во второй половине мая.

"Вместе с тем сроки проведения ротации могут быть перенесены, принимая во внимание неудовлетворительное логистическое обеспечение большинства из указанных подразделений, в частности, медицинским имуществом – из-за банального его хищения", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У боевиков потери: воины ВСУ уничтожили одного оккупанта и военный грузовик

Это явление приобрело такой масштаб, что выявленные факты нехватки медицинских защитных средств из российской "гуманитарной помощи" и их реализация через сеть местных аптек даже стали предметом служебного расследования.

Террористы ДНР использовали для обстрела Павлополя неуправляемую ракету типа ППР-80, которая находится на вооружении армии РФ.