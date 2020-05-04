Террористы использовали для обстрела российские ракеты

Террористы ДНР использовали для обстрела Павлополя неуправляемую ракету типа ППР-80, которая находится на вооружении армии РФ.

В ходе досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020 боевики устроили ракетный обстрел Павлополь Волновахского р-на Донецкой обл, сообщает пресс служба прокуратуры Донецкой обл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жизнь оккупированной Луганщины: коронавирус, Трамп и НЛО

Во время осмотра места происшествия обнаружили авиационную неуправляемую ракету типа ППР-80, которая находится на вооружении армии РФ.

Боеприпас в качестве вещественного доказательства приобщили к материалам уголовного производства. Досудебное расследование продолжается.





На Донбассе ликвидировали еще одного пророссийского боевика, предателя Украины. Об этом пишет пользователь Twitter с ником Necro Mancer.