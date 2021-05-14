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Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон

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Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
Петр Бурковский раскритиковал возможность встречи Зеленского и Путина. Фото: Тарас Подолян

Логичнее было пригласить Путина на Афон, чем в Ватикан. Вселенский патриарх Варфоломей не отказал бы. Тогда Путину пришлось бы уже самому отказываться ехать на Афон, что показало бы фальшивость кремлевского православия, рассуждает в интервью журналу "Краина" политический аналитик "Деминициатив" Петр Бурковский.

Считает, переговоры всегда лучше войны.

"На одном из курсов в Европейском центре исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла в Германии американский офицер в отставке учил нас принципу Черчилля" Meeting jaw-jaw is better than war-war ", то есть" лучше двигать челюстями, чем воевать ". Но в случае с Путиным такой принцип будет эффективным только как средство отсрочить военное вторжение и выиграть время. Но если есть иллюзии, что Россия согласится на условия, приемлемые для Украины, то наверное лучше не встречаться ни в двустороннем, ни в любом другом формате. если министр иностранных дел не высказался против, не пошел в отставку, значит наши дипломаты допускают такую ​​возможность. так же секретарь Совета нацбезопасности и обороны не опроверг. значит в команде президента должны рассуждения об эффективности такой встречи".

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Чи це так, експерт не впевнений.

"Например, они считали, что можно отменить операцию по задержанию россиян, воевавших на Донбассе. Теперь вместо громкого успеха имеем неприятную ситуацию, которая бьет по имиджу Украины, президента, доверии к Украине со стороны иностранных партнеров. Пожалуй, это сделали, чтобы не отменить договоренности по перемирию. Противоречивое решение. Так же можно оценить и вероятность двусторонней встречи", - объяснил.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что эта встреча необходима, поскольку решение о войне в Донбассе принимает именно Путин. Он также пояснил, что встреча в зоне конфликта или на нейтральной территории является устоявшейся международной практикой.

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