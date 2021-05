Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон

Петр Бурковский раскритиковал возможность встречи Зеленского и Путина. Фото: Тарас Подолян

Логичнее было пригласить Путина на Афон, чем в Ватикан. Вселенский патриарх Варфоломей не отказал бы. Тогда Путину пришлось бы уже самому отказываться ехать на Афон, что показало бы фальшивость кремлевского православия, рассуждает в интервью журналу "Краина" политический аналитик "Деминициатив" Петр Бурковский.

Считает, переговоры всегда лучше войны.

"На одном из курсов в Европейском центре исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла в Германии американский офицер в отставке учил нас принципу Черчилля" Meeting jaw-jaw is better than war-war ", то есть" лучше двигать челюстями, чем воевать ". Но в случае с Путиным такой принцип будет эффективным только как средство отсрочить военное вторжение и выиграть время. Но если есть иллюзии, что Россия согласится на условия, приемлемые для Украины, то наверное лучше не встречаться ни в двустороннем, ни в любом другом формате. если министр иностранных дел не высказался против, не пошел в отставку, значит наши дипломаты допускают такую ​​возможность. так же секретарь Совета нацбезопасности и обороны не опроверг. значит в команде президента должны рассуждения об эффективности такой встречи".

Чи це так, експерт не впевнений.

"Например, они считали, что можно отменить операцию по задержанию россиян, воевавших на Донбассе. Теперь вместо громкого успеха имеем неприятную ситуацию, которая бьет по имиджу Украины, президента, доверии к Украине со стороны иностранных партнеров. Пожалуй, это сделали, чтобы не отменить договоренности по перемирию. Противоречивое решение. Так же можно оценить и вероятность двусторонней встречи", - объяснил.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что эта встреча необходима, поскольку решение о войне в Донбассе принимает именно Путин. Он также пояснил, что встреча в зоне конфликта или на нейтральной территории является устоявшейся международной практикой.