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суббота, 01 мая 2021 23:24

Кулеба рассказал об основной цели возможной встречи Зеленского и Путина

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Кулеба рассказал об основной цели возможной встречи Зеленского и Путина
Глав МИД подчеркнул, что эта встреча необходима, поскольку решение о войне в Донбассе принимает именно Путин. Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об основной цели возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера России Владимира Путина. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Основная цель встречи – это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. Уверяю, когда президент говорит о деоккупации, он имеет в виду и Донбасс, и Крым", – заявил Кулеба.

Глав МИД подчеркнул, что эта встреча необходима, поскольку решения о войне на Донбассе принимает именно Путин. Он также пояснил, что встреча в зоне конфликта или на нейтральной территории является устоявшейся международной практикой.

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Он напомнил, что когда президент США Джо Байден предложил Путину встретиться, то он тоже сказал, что в нейтральной, третьей стране. Кулеба назвал это оптимальным базовым сценарием для возможной встречи Зеленского и Путина.

Владимир Зеленский предложил Путину провести встречу в Ватикане. Президент Украины заявил, что сначала будет говорить о завершении войны в Донбассе и отводе российских войск, а уже потом о восстановлении отношений.

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