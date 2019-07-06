Зеленский согласен убрать бетонные сооружения в зоне разведения войск за один день

Президент Украины может за сутки убрать бетонные сооружения в зоне разведения войск Фото: DW

Украина готова убрать бетонные сооружения в зоне разведения войск за сутки.

Несмотря на это, боевики говорят, что у них этот процесс займет около 8-10 дней, сообщает DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свежий боярышник: боевики разбомбили храм

"Следующий шаг в Минске в формате трехсторонней группы - будем встречаться и говорить о том, чтобы был демонтаж бетонных сооружений, расположенных фактически с двух сторон. На последнем "Минске" обсуждали, какой нужен для этого срок. Наша сторона была готова за сутки все сделать. Мы все для этого сделали. А та сторона сказала, что им нужно от 8 до 10 дней. Мы готовы к тому, чтобы с их стороны был сигнал, и одновременно это произошло", - сказал Владимир Зеленский.

Следующим важным вопрос, который будет обсуждаться на встрече в Минске будет обмен пленными.

27 июня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Станице Луганской отвода подразделений и вооружения как Вооруженных сил Украины, так и боевиков так называемой "ЛНР".