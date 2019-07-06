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суббота, 06 июля 2019 17:05

ОБСЕ поставила на место россиян

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ОБСЕ поставила на место россиян
Предложения России отказались вносить в резолюцию. Фото: "Информатор"

Из резолюции политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ Россия хотела убрать упоминания о невыполнении РФ минских соглашений и осуждения оккупации Донбасса и Крыма.

"Предлагаемая Россией поправка должна исключить из текста резолюции по восточной Украине и Крыму слова о деоккупации Крымского полуострова. Однако Комитет ПА ОБСЕ отклонил поправку российской делегации", - говорится в сообщении "24 канала".

На заседании комитета ПА ОБСЕ сообщили, что резолюция призывает прекратить боевые действия на Донбассе, провести полный отвод крупнокалиберного вооружения, прекратить применение противопехотных мин, обеспечить деоккупациу Крыма и Севастополя, вывести Вооруженные силы России с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей.

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Эти утверждения Россия пыталась исключить из текста. Руководитель российской делегации Петр Толстой утверждал, что такая формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".

Боевики обстреляли патруль ОБСЕ у Золотого Луганской области. Сотрудники отчитывались, что против них применили стрелковое оружие, когда они собирались запустить беспилотник, говорится в отчете.

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