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Ситуация обостряется: боевики учащают обстрелы

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Ситуация обостряется: боевики учащают обстрелы
На Донбассе 5 июля оккупанты 28 раз обстреляли украинские позиции Фото: Цензор.НЕТ

5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня.

Из всех выстрелов 12 раз оккупанты применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- два раза вблизи ВОДЯНОГО - из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия;
- дважды рядом Богдановки - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новотроицкого - с противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- окрестности Николаевка - из крупнокалиберного пулемета;
- три раза в районе населенного пункта Широкино - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- окрестности Марьинка - из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новоселовка Вторая - из гранатометов различных систем;
- рядом Красногоровка - из крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку Новогнатовки - с противотанкового гранатомета;
- окрестности Павлополь - с автоматической гранатомета;
- вблизи Авдеевка - с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз:

- четыре раза в районе населенного пункта КРИМСЬКЕ - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- пять раз окраине Новолуганское - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- рядом ЗОЛОТОГО-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- неподалеку майского - с миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
- в районе населенного пункта Светлодарск - с миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре - боевое травмирования. По данным разведки 5 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

В течение 4 июля враждебные боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции 30 раз.

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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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