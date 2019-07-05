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пятница, 05 июля 2019 19:33

Старые, на выход: Россия не дает паспорта летним жителям Донбасса

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Старые, на выход: Россия не дает паспорта летним жителям Донбасса
Россияне не желают вносить пенсионеров с ОРДЛО к своим реестров .Фото: росЗМИ

Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса достигших 45 лет.

Большинство таких документов возвращают х грифом "отказать, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Те, кто сумел оформить российский документ, сталкиваются с нежеланием пенсионного фонда РФ вносить их в списки.

"Из представленных документов положительное решение принято по 22% заявителей", - сообщил Тука.

К тому же оккупанты усилили контроль за выездом "госслужащих ЛНР" в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС не признают российские паспорта, выданные на Донбасе

В пятницу, 14 июня, в Ростовской области жителям ЛДНР начали выдавать паспорта Российской Федерации. На их оформление подали документы 12 тыс. Человек с неподконтрольных территорий Донбасса. Жители ДНР получают их в селе Покровское Ростовской области, люди с ЛНР - в городе Новошахтинск.

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Дата
05
июля

Вернули украинские земли

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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