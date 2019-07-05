Старые, на выход: Россия не дает паспорта летним жителям Донбасса

Россияне не желают вносить пенсионеров с ОРДЛО к своим реестров .Фото: росЗМИ

Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса достигших 45 лет.

Большинство таких документов возвращают х грифом "отказать, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Те, кто сумел оформить российский документ, сталкиваются с нежеланием пенсионного фонда РФ вносить их в списки.

"Из представленных документов положительное решение принято по 22% заявителей", - сообщил Тука.

К тому же оккупанты усилили контроль за выездом "госслужащих ЛНР" в Россию.

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В пятницу, 14 июня, в Ростовской области жителям ЛДНР начали выдавать паспорта Российской Федерации. На их оформление подали документы 12 тыс. Человек с неподконтрольных территорий Донбасса. Жители ДНР получают их в селе Покровское Ростовской области, люди с ЛНР - в городе Новошахтинск.