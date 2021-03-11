"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог

Автор: 24 Канал Зеленский должен заниматься Донбассом в последнюю очередь

Перемирие на Донбасс не может продолжаться просто потому, что Владимир Зеленский выпросил его у Владимира Путина. В войне с Россией так не работает. Об этом Gazeta.ua говорит политолог Михаил Басараб.

Россияне идут на такие уступки Украине, как на временный тактический шаг. Давали это время нашему президенту, чтобы он реализовал политические капитулянтские требования. Но он не может это сделать. Во-первых, не имеет контроля над парламентом, даже над своей фракцией. Во-вторых, столкнется с сопротивлением украинского общества. Время на осуществление выгодных России политических договоренностей, выписанных в Минских сделках, прошло. Путин и среда поняли, что Зеленский не влияет на страну и перешли к эскалации на фронте. Начали процесс силового принуждения к уступкам. Это длится годами. Наблюдали такую ​​амплитуду еще во времена Петра Порошенко.

Что повлекло эскалацию именно сейчас?

Российская внешняя политика очень цинична и прагматична. Всегда используют украинских военнопленных и ситуацию на фронте, чтобы шантажировать украинское руководство и западных партнеров. Говорят, это ответ на санкции Виктора Медведчука и его каналам. Не без того. Это фактически российские каналы, куда вкладывали множество ресурсов. Их Путин и его окружение потеряли.

Следующий фактор - избрание нового президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Очевидно, ждали, пока Байден станет президентом. Возможно, россияне поднимают ставки для того, чтобы улучшить переговорную позицию по Украине и не только. Существует ряд других треков: Сирия, Африка, Венесуэла. Эти территории интересуют Америку, но Россия уже и там оставила свой след. Вероятно, новая администрация в Вашингтоне будет пытаться перезагрузить украинский кейс. Может войти непосредственно в переговорный процесс, создать какую-то параллельную переговорную площадку до нормандского формата. Возможно новый подход будет предусматривать вопросы сближения Донбасса и Крыма в одном пакете, а не так, как сейчас, когда возврат Крыма Украине почти не обсуждают. Могут быть еще причины. Например, ухудшение ситуации в самой России. Санкционное давление хоть недостаточно, но истощает ее и приводит к социально-экономическим изменениям. Имея под боком богатый и амбициозный Китай, России становится сложно обслуживать свои интересы.

Украинским президентам не стоит баловаться с Россией

Перемирие Банковая представляла, как ключевую свою победу.

В этом огромная ошибка Зеленского, что сразу после своей победы взялся за так называемое мирное урегулирование. Это трудный вопрос, который стоял перед ним, как президентом. Мог приступить тогда, когда достигнет успеха в других сферах. Возвратом Донбасса и так называемым "мирным урегулированием" попал в ловушку, которая может стать для него роковой. Москва не подарит мир Зеленскому, как могла бы подарить его Бойко или Медведчуку, которые начали бы устанавливать здесь пророссийский марионеточный режим. Год назад, когда Ермак с Демченко попытался основать Консультативный совет, потерял контроль над ситуацией. Затем возник дополнительный вызов - пандемия. Теперь может разве напрямую обратиться к украинцам, что он ошибся в достижении быстрого мира, который возможен только на российских условиях, и единственный выход - законсервировать ситуацию в Донбассе.

Дипломатическим путем заставить пойти Россию из Донбасса можем только совместно с западными партнерами. Прежде всего с США, чтобы добиться шоковых санкций. Кроме того необходимо взаимодействие Вашингтона со своими союзниками по НАТО в Европе.

Какая теперь роль Трехсторонней контактной группы и возможна ли еще встреча в нормандском формате?

В Минске можно в политический способ урегулировать конфликт только так, как этого хочет Россия. Это порочный переговорная площадка с самого начала основания. Нормандский формат тоже не дает результатов. Подходит к концу эра Ангелы Меркель в Германии, уже готовится передать власть преемнику. Поступают тревожные сигналы о том, кто может стать следующим канцлером. Предполагаемая "шредеризация" нового руководства Германии, когда государственные деятели становятся более чувствительными к интересам Кремля. В том числе и из-за коррупционного интересса. Во Франции наметилось существенное улучшение отношений с Москвой и Эммануэлем Макроном активно продвигает переговоры с Владимиром Путиным. Путин создал кучу проблем французам в Африке и на Ближнем Востоке. Они эти регионы традиционно считают сферой своих геополитических интересов. Поэтому ведут с Россией переговоры. При таких условиях вряд ли можем надеяться, что Германия и Франции готовы выгрызать украинские интересы.

Изменить ситуацию может появление в переговорном процессе Вашингтона. Нужна политическая воля Джо Байдена, потому что Россия просто так не согласится. Америка и Украина должны делать совместные действия по привлечению других стран, например восточноевропейских соседей, которые также живут в условиях постоянной угрозы со стороны России.

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Чего дальше ждать от России и что делать Украине?

Украинский президентам не стоит баловаться с Россией. Реинтеграция без деоккупации или выборы сразу после вывода оккупационных войск - это невозможно. Восстановление Донбасса потребует десятков миллиардов долларов. Кто за это будет платить?

Заявление боевиков, что будут вести предупредительный огонь, следует рассматривать как элемент военно-политического давления на украинское руководство. Путин пытается заставить Украину сесть за один стол с боевиками, чтобы легализовать тезис о гражданском конфликте в Украине, говорит Gazeta.ua военный эксперт, сопредседатель ОО "Правое дело" Дмитрий Снегирев. За четыре месяца перемирие на Донбассе оккупанты подобрались вплотную к позициям ВСУ. Прежде всего, нужно прекратить огонь. Просто перестать стрелять ", - говорил Владимир Зеленский в своей предвыборной кампании.