"На Донбассе мы выглядим терпилами" - военный корреспондент

Оккупанты подобрались вплотную к позициям ВСУ. Фото: www.bagnet.org

За четыре месяца перемирие на Донбассе оккупанты подобрались вплотную к позициям ВСУ.

"Мы выглядим немного терпели. Эти четыре месяца перемирия вылезут нам боком, так как в это время они (противник - прим. Ред.) Укрепляли, копали, бетонировали, подвозили боеприпасы, происходили ротации, полигоны были забиты", - заявил военный корреспондент Руслан Ярмалюк, который недавно вернулся с фронта, в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам Ярмалюка, на некоторых участках фронта враг уже подобрался очень близко к позициям ВСУ - на 50, 60, 100 метров.

Также журналист рассказал, как происходит процесс согласования для огня в ответ: "Высшее командование уверяет, что если есть угроза личному составу, то решение открывать огонь принимают на местах. Это выглядит так: командир взводного-опорного пункта докладывает командиру роты, командир роты докладывает командиру батальона, командир батальона докладывает командиру бригады, командир бригады докладывает руководителю оперативно-тактической группировки, а те уже в Киев. То есть, на открытие огня ушло полчаса".

Кроме того, по словам Ярмалюка, данные об обстреле в сводках штаба ООС - занижены.

"Я не знаю, какие списки подают президенту об обстрелах, но те (например) три обстрела, которые дает штаб ООС, это ложь. Потому что ОБСЕ дает 43 обстрела, а у нас три. Мы сидим на участке фронта и слышим, как за два километра от нас падают мины. Мы знаем, где они падают, в деревне и какие подразделения там стоят. И что мы видим в сводке штаба ООС? Ничего", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе

Военный корреспондент также рассказал о том, что воинам ограничивают боекомплект и назвал это саботажем.

Кроме этого, Ярмалюк подчеркнул, что военных завалили бумажной работой и проверками.

В заключение он добавил, что на фронте сейчас все держится только на патриотизме и фанатичном отношении к работе среди бойцов.

После закрытия пропагандистских пророссийских телеканалов в Украине на фронте активизировались боевики. Обстреливают украинских воинов ежедневно, вопреки объявленному режиму прекращения огня. 11 февраля наемники убили 36-летнего Александра Глушко и 24-летнего Владислава Лященко. За три дня погибли 47-летний Александр Войтенко, 34-летний Вячеслав Алексеенко и 27-летний Дмитрий Мироненко. С начала года Украина потеряла 11 защитников. Большинство погибли от пуль российских снайперов или российских мин.