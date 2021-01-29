Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их

- У нас добрые и умные люди, которые желают, чтобы в Украине все было по закону, - говорит крымчанин Максим Коротких из оккупированного села Нижнегорского. - Надеюсь на лучшее, но более чем уверен, все останется без изменений.

Его собеседник добавляет, что шестой президент Украины желает повторить судьбу Виктора Януковича, которого свергли за преступления, что он совершил.

Активисты и ветераны пришли поддержать сержанта Сил специальных операций и музыканта Андрея Антоненко псевдоним Риффмайстер. Уже второй год он сидит за решеткой по подозрению в убийстве российского журналиста Павла Шеремета.

13 декабря 2019 его вместе с кардиологом Юлией Кузьменко и военной медсестрой Яной Дугарь арестовали представители Нацполиции. Правоохранители аргументируют арест сходством военного с предполагаемым убийцей, однако ни рост, ни телосложение не сходятся.

7 декабря 2020 Апелляционный суд Киева оставил его под стражей. Сегодня состоялось новое заседание по апелляции защиты Антоненко.

В столицу вернулись морозы. На улице дует холодный ветер, от которого прохожие ускоряют свое шествие и кутаются в пальто и пуховики. На фоне серого и мрачного неба они кажутся более мрачными, чем обычно.

Соломенская площадь встречает гудением машин. Район сковали пробки из-за неожиданного снег, и автомобили Нацгвардии, что пришла охранять входы и выходы из суда.

Автор: София Староконь

- Их сюда свезли, потому что говорят, что мы очень активны, наш гимн для Венедиктовой как святая вода черту, - смеясь говорит один из активистов. Делает Селфи на фоне со зданием. Показывает Кстати полиции, стоит барьером между входом в суд и зданием.

- Осторожно, не упадет. Покажите вещи для осмотра, - в голосе полицейского слышать дрожь от холода. Форма хорошая, но правоохранители все равно переминаются с ноги на ногу и содержат растаявший от соли снег.

В 12 дня на дворе поднимается холодный ветер. Он разгоняет облака и улицу озаряет холодное январское солнце. Активисты, ветераны и часть правоохранителей скрывается от холода в холлах здания суда.

В помещении стоит известная украинская певица, ветеран русско-украинской войны активистка Демократической Топоры Стасик, она же Анастасия Шевченко. Пришла поддержать Риффмастера.

Автор: София Староконь Певица и ветеран войны Стасик считает, что беззаконие не сойдет с рук власти

- Я уже прописалась под этим судом, - раздражена она - Вчера пришла на рассмотрение дела по Фортуне.

Ветеранка считает, что у власти не получится незаконно заключить Антоненко.

Автор: София Староконь Певица и ветеран войны Стасик считает, что беззаконие не сойдет с рук власти

- Это дело не имеет доказательств. Они его тянут, потому что не могут просто признать свою ошибку.

На этот раз группу поддержки Андрея Антоненко пустили в зал суда, была забита журналистами, активистами и знакомыми военного.

Сам Риффмайстер все время мрачно сидел в клетке. Общался с судьей флегматично. Защита утверждает, что от стресса и плохих условий содержания в пленника начались проблемы с зубами и сосудами.

Фото: София Староконь

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Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никанорова выходит перекурить. Жалуется на погоду и щеголяет - недавно открыли

базу данных Правотворець. Туда будут собирать координаты силовиков, прокуроров и судей, нарушающих закон.

- Если судьи не удовлетворят условия защиты - занесем их в базу где подробно распишем обо всех их подвигах.

Добавляет, что защита Антоненко подал документы в ЕСПЧ.

- Сейчас идут слушания прокурора, завел шарманку о футболку, принт, мины. А в ЕСПЧ докажут их невиновность, а в дальнейшем мы начнем признание правонарушения судей и прокуроров. Постараемся, чтобы к этим людям задействовали персональные западные санкции, чтобы больше не могли ездить за границу.

Автор: София Староконь Полицейские и нацгвардейцы окружили здание Киевского апелляционного суда

Среди людей стоит беженец из Донбасса Дмитрий. Он только вошел в здание и хлопает в ладоши разогревая их. Его знакомый стоит рядом и держит стаканчики с кофе.

- Президент по ходу ничего не понимает. Экономика упала, правонарушения и политические преследования в нашей стране. Зеленского уже ничего не спасет. Мы не верим в чудо, - выбрасывает он.

Блогер Нестор Воля стрим судебный процесс. Он медленно ходит среди людей и не рассчитывает на положительный результат.

-РИФ представляет сообщества, имеющих наибольшую поддержку Украинской. Главная цель его заключения - это снизить боевой дух и протолкнуть свои капитулянтские действия, - говорит блогер Нестор Воля, пришел поддержать заключенного Антоненко.

Внезапно ветераны и активисты начинают петь гимн Украины. После этого раздаются лозунги Слава Украине! Смерть Врагам!

После- крики позор.

Автор: София Староконь Переселенцы из Крыма и Донбасса пришли поддержать заключенного украинского сержанта

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Оказалось, что судья оставил под стражей ветерана. Просьба о приеме на поруки депутата ЕС Яны Зинкевич - отклонили.

В зале Андрей занимает пальцы своей жены. Они не виделись с прошлого года.

Все выходят на улицу, чтобы встретить арестанта и коллективно закуривают.

С каждой компании раздается ругань и проклятия в адрес шестого президента Украины.

- Я считаю, что решение позорное, а Зеленский трус, потому что должен признать свою ошибку, а не нарушать презумпцию невиновности. Это он перевел это дело в политическую плоскость. Поэтому Венедиктова и реваншисты и держат Андрея за решеткой, - раздраженно говорит Мирослав Гай. - Сам Минюст признал, что процедура следствия - ничтожна. Тянут время и не хотят брать ответственность, потому что придется объяснять кто и зачем ввел в заблуждение президента Украины, кто убил Шеремета, кто упустил настоящего убийцу? Этим действиям даст оценку мир и Зеленский со своей камарильей понесут ответственность.

Гай добавил, что при президентстве Владимира Зеленского возросло количество заключенных волонтеров и ветеранов.

- Сейчас у руля настоящая пророссийская агентура. Они мстят майдановцам, - заключает Гай.

- В это же время из здания выводят Антоненко и во дворе раздались десятки мужских голосов "Риффмайстер".