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понедельник, 03 февраля 2020 18:28

Зеленский рассказал о предстоящем обмене пленными

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Зеленский рассказал о предстоящем обмене пленными
Зеленский ожидает согласования списков пленных. Фото: ВВС

В ближайшее время президент Владимир Зеленский ожидает согласования списков для возвращения пленных украинцев с временно оккупированных территорий.

"Обмен наших пленных, я бы его назвал - возвращение украинских граждан домой, - это одна из наших приоритетных глобальных задач. Можно сказать, наша миссия, с которой, мне кажется, мы неплохо справляемся", - сказал президент на совместном брифинге с президентом Турции 3 февраля, передает "Украинская правда".

Зеленский сообщил, что переговоры по обмену продолжаются в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы в отношении лиц, находящихся за решеткой и в подвалах ОРДЛО, и с Россией. В Минске украинская сторона уже отдала в работу свой список.

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"Там готовится список, он очень большой. Я думаю, в ближайшее время будут даты первой части. Почему первой, потому что действительно там (в ОРДЛО) очень много людей. Второй трек - это разговор с российской стороной по обмену пленных, находящихся в Крыму или на территории РФ. Там тоже началась работа. Я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты. Вся наша команда над этим очень трудно но все-таки работает", - сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 3 февраля. Церемония встречи состоялась в Мариинском дворце.

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