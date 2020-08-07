Зеленский прибыл на Донбасс проконтролировать перемирие

Зеленский приехал на Донбасс. Фото: Дело

Во время рабочей поездки в Донецкой и Луганской областей президент Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения Операции объединенных сил.

Он проверил, как соблюдается режим прекращения огня, который начал действовать 27 июля сообщает Офис президента.

Украинские военные рассказали Зеленскому, что сейчас ситуация на их участках линии фронта спокойная.

"Для нас сейчас это дико, что тишина происходит. Мы все здесь люди мотивированы, которые хотят освободить свою страну как политическим путем ... А если не получится политическим, то военным. Мы назад отступать не будем. Мы на передовой, а вы уже на политическом фронте", - отметил сержант Николай.

Зеленский напомнил, что ранее был ряд попыток договориться о прекращении огня. Но ни разу достичь результата не удавалось.

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Напомним, с 27 июля на Донбасс установлен режим перемирия. Однако, пророссийские наемники иногда его нарушают.