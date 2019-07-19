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пятница, 19 июля 2019 11:31

Зеленский показал новое жилье для военных в ООС

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Зеленский показал новое жилье для военных в ООС
Военным построят "мобильные домики" в ООС. Фото: politeka.net

До конца года украинские военные в районе проведения операции объединенных сил получат модульные жилые дома.

Новое жилье будет со всеми необходимыми условиями для комфортного проживания - об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, все видели, какие условия проживания в украинских военных в Донбассе и поэтому была задача для них улучшить жилищные условия.

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"Здесь подготовлены мобильные домики для военных. Там все есть - кондиционеры, печка на зиму, отдельные мобильные прачечной, техника классная, Bosch, туалеты, душ. Чтобы военные себя чувствовали нормальными людьми. Они и есть нормальные люди, должны быть и нормальные условия" - сказал Зеленский.

В приоритете - остановить огонь и закончить войну, но вместе с тем надо улучшить условия для военных, поскольку это понадобится и в мирных условиях. В частности, во время учений.

Президент рассказал, что всего для военных в ООС необходимо 200 модульных комплексов, из которых 30 уже есть, а еще 10 будут изготовлены в ближайшее время.

Зеленский выразил надежду, что до конца года эта задача будет решена.

"Что касается на 4 или на 6 человек (размещение в модульном доме - ред.), То мы еще спорим. Люди, которые знают армию изнутри ... но я не знаю и хочу быть более гуманным, чтобы по четыре человека жило, пока спорим ", - сказал глава государства.

Он отметил, что для различных зон обороны модули будут разные, некоторые надо будет закапывать в землю.Как пояснил министр обороны Степан Полторак, все будет зависеть от того, где они будут находиться и от того контейнер будет меняться.

"Если это будет место, где есть опасность нашим военным (первая линия обороны - ред), они будут углубляться в землю и немного конструктивно будут меняться, чтобы личный состав не получил поражение", - сказал министр.

"Есть инженерные средства защиты того контейнера, которым будут защищать личный состав даже против диверсионных групп", - добавил он.

Полторак рассказал, что до конца недели модули отправят в зону ООС, где их в течение месяца будут тестировать военные, а в дальнейшем со всеми замечаниями их будут производить массово.

Как отметил Зеленский, переговоры на изготовление модулей для военных были с западными партнерами, но решили поддержать отечественного производителя, который и будет производить подобные дома для военных.

На вопрос, сколько для этого нужно средств, президент ответил, что "все для этого есть", но конкретную сумму не уточнил, отметив, что пока не знает окончательную цену.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля подписал указ, который меняет прохождение военной службы в военное время. В абзаце 24 президент приравнял условия прохождения военной службы в мирное время к условиям прохождения службы на войне.

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