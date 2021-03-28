Зеленский обсудит ситуацию в Донбассе с лидерами "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на Донбассе и следующие шаги по достижению мира с лидерами стран "нормандской четверки".

Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом".

"В пятницу погибли четверо украинский. Именно поэтому президент инициировал безотлагательное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран" нормандской четверки ", - рассказала Мендель.

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По ее словам, обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня, когда "впервые за годы боевых действий в Донецкой и Луганской количество раненых и убитых уменьшилась в десятки раз".

26 марта в районе поселка Шумы российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих