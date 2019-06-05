Президент обратился к России из-за обострения в Донбассе. Фото: www.rbc.ua

Президент Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.

Обращение написал на странице в Facebook.

Зеленский напомнил, что сегодня в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли 3 военнослужащих и еще троих ранили. Он выразил соболезнования семьям погибших.

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"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - написал он.

4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.