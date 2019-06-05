Стали известны подробности гибели 2 воинов 17 танковой бригады

4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Подробности гибели военнослужащих сообщили на странице 17 танковой Криворожской бригады.

"2 военных погибли в результате попадания противотанкового ракетного комплекса в автомобиль ГАЗ-66, перевозивший продукты. Третий военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

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В штабе ООС уточнили, что коварный обстрел автомобиля 17 ОТБР произошел в районе села Новоселовка Вторая Донецкой области.

Публикуем поименный список погибших в мае 2019-го защитников Украины. Нам известно о смерти в боях 9 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших было 24 года, самому старшему - 51.