 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
Просмотров: 10092
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 279
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2079
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5436
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1701
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1944
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3502
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6993
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67892
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
4
5
3
7
10
От очков до формы: военные пилоты тестируют новое снаряжение
От очков до формы: военные пилоты тестируют новое снаряжение
5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов
5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов
Украинский снайпер попал в сердце боевику &quot;Амбалу&quot;
Украинский снайпер попал в сердце боевику "Амбалу"
Устройство, меняющее ход войны, придумали в Украине
Устройство, меняющее ход войны, придумали в Украине
Враг не спит - армия тренируется: провели учения артиллеристов
Враг не спит - армия тренируется: провели учения артиллеристов
Видео
Все видео
"Все в хлам" - показали видео ликвидации российских снайперов
"Все в хлам" - показали видео ликвидации российских снайперов
"Месть за братьев": показали видео ликвидации командира боевиков "Луня"
"Месть за братьев": показали видео ликвидации командира боевиков "Луня"
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
После инаугурации Зеленского Муженко спросили об отставке
После инаугурации Зеленского Муженко спросили об отставке
Полиция задержала наемника боевиков
Полиция задержала наемника боевиков
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2079
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 549
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1161
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1908
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1413
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 12:35

"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба

  Комментировать
&quot;Зеленский не выучил уроки Иловайска&quot; - доброволец о новом руководителе Генштаба
Евгений Дикий: С одной стороны назначения Хомчака - это стабильность и гарантия того, что не будет отката тех положительных явлений, что успели сделать. С другой - не стоит ожидать каких-то радикальных положительных сдвигов. Фото: 24News

Назначение Руслана Хомчака на должность руководителя Генштаба четко показывает, что в самой команде Владимира Зеленского нет никого с достаточной военной компетенцией.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua Евгений Дикий. участник АТО, ученый, публицист.

"Они сделали ставку на то, чтобы оставить все, как было. Оставить персонально Муженко было бы неправильно с политической точки. Это шло бы в разрез с идеей привести новые лица к власти. Надо было всех поменять. Но на практике Хомчак - новый человек со старой команды. Он близкий соратник бывшего начальника Генштаба. Все они - советские генералы. Совместно несут ответственность как за позитивные изменения в армии за эти 5 лет, так и за негативные. Так и не смогли реформировать верхние звенья военного руководства, внедрить стандарты НАТО в армию. С одной стороны, назначения Хомчака - это стабильность и гарантия того, что не будет отката тех положительных явлений, что успели сделать. С другой - не стоит ожидать каких-то радикальных положительных сдвигов", - объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто такой Руслан Хомчак: биография нового начальника Генштаба

Хомчак вместе с Муженко несут ответственность за трагические события под Иловайском, напоминает военный.

"Вопрос "могли ли они сделать лучше" - очень сложный. Но иногда они отдавали очень непрофессиональные приказы. Зеленский на дебатах критиковал Порошенко, что за эти происшествия никто не наказан. Сейчас мы видим, что для нового президента и его команды есть большая разница между тем, что продается избирателям, и реальной политикой. Использовать Иловайск, чтобы "завалить" Порошенко, - это выгодное и простое дело. Но реально извлечь уроки из этой трагедии и что-то изменить в высшем звене руководства армией новый президент неготов", - добавляет Евгений Дикий.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 140340
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 36739
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 36405
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 31113
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20
 Просмотров: 29664
Донбасс
В Минобороны прокомментировали ситуацию с бойцами, попавшими в плен
В Минобороны прокомментировали ситуацию с бойцами, попавшими в плен Просмотров: 3744
Что с ними будет: российские боевики подтвердили захват бойцов ВСУ
Что с ними будет: российские боевики подтвердили захват бойцов ВСУ Просмотров: 2772
5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов
5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов
5
 Просмотров: 1377
Враг захватил в плен 8 украинских бойцов
Враг захватил в плен 8 украинских бойцов Просмотров: 1818
"Все в хлам" - показали видео ликвидации российских снайперов
"Все в хлам" - показали видео ликвидации российских снайперов
 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
13
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 35510
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua