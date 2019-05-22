"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба

Евгений Дикий: С одной стороны назначения Хомчака - это стабильность и гарантия того, что не будет отката тех положительных явлений, что успели сделать. С другой - не стоит ожидать каких-то радикальных положительных сдвигов. Фото: 24News

Назначение Руслана Хомчака на должность руководителя Генштаба четко показывает, что в самой команде Владимира Зеленского нет никого с достаточной военной компетенцией.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua Евгений Дикий. участник АТО, ученый, публицист.

"Они сделали ставку на то, чтобы оставить все, как было. Оставить персонально Муженко было бы неправильно с политической точки. Это шло бы в разрез с идеей привести новые лица к власти. Надо было всех поменять. Но на практике Хомчак - новый человек со старой команды. Он близкий соратник бывшего начальника Генштаба. Все они - советские генералы. Совместно несут ответственность как за позитивные изменения в армии за эти 5 лет, так и за негативные. Так и не смогли реформировать верхние звенья военного руководства, внедрить стандарты НАТО в армию. С одной стороны, назначения Хомчака - это стабильность и гарантия того, что не будет отката тех положительных явлений, что успели сделать. С другой - не стоит ожидать каких-то радикальных положительных сдвигов", - объясняет он.

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Хомчак вместе с Муженко несут ответственность за трагические события под Иловайском, напоминает военный.

"Вопрос "могли ли они сделать лучше" - очень сложный. Но иногда они отдавали очень непрофессиональные приказы. Зеленский на дебатах критиковал Порошенко, что за эти происшествия никто не наказан. Сейчас мы видим, что для нового президента и его команды есть большая разница между тем, что продается избирателям, и реальной политикой. Использовать Иловайск, чтобы "завалить" Порошенко, - это выгодное и простое дело. Но реально извлечь уроки из этой трагедии и что-то изменить в высшем звене руководства армией новый президент неготов", - добавляет Евгений Дикий.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.