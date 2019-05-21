Кто такой Руслан Хомчак: биография нового начальника Генштаба

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак стал новым начальником Генштаба. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Новому начальнику Генштаба 51 год, он окончил Московское общеобразовательное военное училище. Служил в Германии и Белорусском Краснознаменном округе. Затем был начальником штаба в 24-й отдельной механизированной бригаде. Позже - командир 300-го отдельного механизированного полка в Черновцах. В апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду. С 2009 года - начальник штаба 8-го армейского корпуса.

С приходом к власти Януковича, карьера Хомчака резко пошла вверх. В частности, в 2011 году он получил звание генерал-майора, позже - еще ряд повышений. В мае 2012 его повышают от должности начальника штаба 8-го армейского корпуса до командира 6-го армейского корпуса. В ноябре того же года 6-й армейский корпус был переформирован в Командование "Юг". Именно Руслан Хомчак стал временно исполняющим обязанностей командира. Перед этим, в августе 2013 года, Хомчак получил звание генерал-лейтенанта.

Во время войны на Донбассе Руслан Хомчак занимал должность командующего сектора "Б" сил АТО, командовал операцией по взятию Иловайская, которая закончилась многочисленными жертвами с украинской стороны. Тогда Хомчак заявил, что у Иловайская украинским военным противостояли регулярные войска РФ, а именно батальонные группы десантных, десантно-штурмовых и мотострелковых бригад.

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Также Хомчак издал приказ, запрещающий одному из первых добровольческих батальонов - "Айдар" проводить любые боевые действия. Хомчак объяснял, что руководствовался исключительно законами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.