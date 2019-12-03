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вторник, 03 декабря 2019 21:47

Зеленский наградил погибших бойцов "Альфы"

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Зеленский наградил погибших бойцов &quot;Альфы&quot;
Зеленский посмертно наградил бойцов "Альфы" Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова. Фото: Politeka

Президент Владимир Зеленский наградил погибших на Донбассе бойцов "Альфы" Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.

Спецназовцам посмертно присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", передает пресс-служба ОП.

Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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1 декабря на Донбассе во время выполнения боевого задания погибли бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины, подполковники 38-летний Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева, 37 лет. Подорвались на взрывном устройстве.

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Дата
03
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