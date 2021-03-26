Зеленский консультируется с "нормандской четверкой" по поводу обострения на Донбассе

Политики ведут консультации по поводу боя в Донецкой области. Фото: slovoidilo.ua

Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак сейчас проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" по поводу обстрелов боевиков в Донецкой области.

"Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран "нормандского формата" относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих", - сказал спикера украинской стороны в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Украинская делегация обратилась с нотой в ОБСЕ. Требует проведения 27 марта внеочередного заседания подгруппы по безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские наемники провоцируют обострение на Мариупольском и Авдеевском направлениях - штаб

"Единственным условием эффективного продолжения переговоров является полное прекращение огня", - подытожил Арестович.

Сегодня в 13:45 в районе поселка Шумы российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, пишет украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook.