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суббота, 14 сентября 2019 21:45

Зеленский готов рисковать ради Донбасса - Уолкер

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Зеленский готов рисковать ради Донбасса - Уолкер
Президент Владимир Зеленский посетил Донбасс. Фото: president.gov.ua

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский готов идти на риск ради установления мира на Донбассе.

Волкер заявил, что существует два фактора, которые потенциально могут быть приняты во внимание Россией в процессе принятия решений. "Один из них, что Украина продолжает демонстрировать, какой успешной и устойчивой страной она есть. Она выходит вперед с точки зрения демократии, успешных свободных и справедливых президентских выборов, избрания популярного президента, новых парламентских выборов, экономического роста, очень решительной настроенности относительно реформ", - заявил Волкер на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайком.

"Вторая причина заключается в том, что президент Зеленский самостоятельно продемонстрировал, что он готов выступать с инициативами и готов идти на риск, как он сказал во время своей избирательной кампании. Он готов попробовать много вещей, чтобы выяснить, может ли он создать импульс для мирного процесса", - заявил представитель США.

В связи с этим он убежден, что это "только доказывает, что Россия является страной, которая не выполняет свои обязательства по Минским соглашениям".

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Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что особого статуса для Донбасса не будет. "Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов", - заверил Пристайко.

Он отметил, что согласно минскими договоренностям, любые вопросы, связанные с особым порядком самоуправления в ОРДЛО, проходят в неразрывной связи с общеукраинской реформой - децентрализацией.

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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